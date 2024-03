Luis Enrique: “Prima del PSG pensavo che la Ligue 1 fosse un campionato facile”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique. ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Nizza: “Prima di arrivare qui pensavo che fosse un campionato facile, invece è esattamente il contrario – ha esordito l’allenatore della formazione della Capitale -. C’è un livello individuale molto alto tra i giocatori e fra le proposte degli allenatori. E poi si potrebbe dire a me: ‘Vabbè, lo dici perché ti sta bene, ti fa fare bella figura agli occhi degli altri’. Assolutamente no. Non è una cosa che dico perché oggi sono in Ligue 1. Io lo dico perché sinceramente penso che sia così. È un campionato con un alto livello di competitività, c’è tanto talento, tanti giovani che poi partono per altri campionati. C’è anche un livello altissimo tra gli allenatori, e questo posso dirlo perché l’ho vissuto”.

Foto: Twitter PSG