Luis Enrique: “Prestazione che ci aiuta a crescere. Il gol di Mbappé? Non voglio cadere nella trappola”

Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la Francia.

Queste le sue parole: “La Spagna giocherà sempre la sua partita, noi possiamo essere superiori o inferiori, ma abbiamo la nostra identità. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Non sono bravo a dare dei voti. Sono contento per aver visto tutti questi tifosi, è chiaro che disputeremo due partite fondamentali per le qualificazioni, vorrei vedere questo boato ancora una volta”.

Cosa ha detto ai suoi giocatori?

“Non ci siamo detti niente di che, abbiamo parlato dell’arbitro, della partita, del secondo gol. Siamo molto orgogliosi del secondo posto”.

Quanto valgono queste prestazioni?

“Busquets è stato votato miglior giocatore del torneo, è un giocatore importante e ha dei valori sia dentro che fuori dal campo, ci dà serenità e tranquillità. Siamo stati in grado di battere i campioni d’Europa in carica e siamo stati quasi alla pari dei campioni del mondo. Sarà difficile scegliere le squadre per le prossime gare, sono davvero fiducioso. Se dovessimo analizzare la partita, i primi dieci minuti hanno giocato bene in pressing, ci hanno creato dei problemi. Abbiamo giocato bene nella seconda parte del primo tempo e nella ripresa abbiamo segnato. Quando segni è il momento giusto per colpire l’avversario, ma Benzema si è inventato quel gol. È stato difficile tornare in partita”.

Benzema ha segnato un gol incredibile.

“Penso che ci siano 30 candidati per il Pallone d’Oro, ma si è inventato questo gran gol. Anche Gerard Moreno e Azpilicueta sono nei candidati, sono contento per loro”.

Il secondo gol di Mbappé?

“Mi piacerebbe parlarne, ma non voglio cadere in questa trappola. Sono 30 anni che sono nel calcio, non ho mai parlato in modo negativo degli arbitri. Mi concentro su come far migliorare la mia squadra”.

A chi vuole dedicare questo risultato?

“Ci sarebbe piaciuto festeggiare con le nostre famiglie, ma anche ai nostri tifosi. Ci proveremo in futuro”.

