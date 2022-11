Luis Enrique: “Per vincere bisogna essere spensierati fuori dal campo”

Luis Enrique, tecnico della Spagna, in conferenza stampa ha parlato della gestione della pressione. Di seguito le sue parole: “Per vincere bisogna essere spensierati fuori dal campo, le mie live su Twitch le vivo in questo modo. Abbiamo preso spunto da una frase del US Open che afferma come la pressione sia un privilegio. Rappresentiamo la Spagna, dobbiamo esserne felici. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo divertirci giocando a calcio. Non dobbiamo fare calcoli, pensiamo solo a vincere per chiudere il girone al primo posto”.

Foto: Twitter SPagna