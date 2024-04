Luis Enrique: “Obiettivo Triplete? Senza dubbio, nessuno ci è mai riuscito in Francia”

Il Paris Saint-Germain può conquistare il primo titolo della stagione domani. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lorient, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha così parlato della possibilità di vincere il Triplete: “Il Triplete è un obiettivo? Senza dubbio. È una motivazione per realizzare ciò che non è mai stato fatto prima in Francia, soprattutto per poter segnare la storia del nostro club, dei tifosi, della città e del Paese. Questo ci motiva”, ha assicurato il tecnico asturiano.

Poi ha proseguito: “Per il momento abbiamo vinto solo un titolo (la Supercoppa). Poi dobbiamo vincere il campionato, continuare a lottare in Ligue 1 perché gli avversari meritano di trovare di fronte una squadra all’altezza, che dia tutto. Poi avremo la finale della Coupe de France contro il Lione (25 maggio). Una finale è sempre una partita unica e difficile. E la semifinale di Champions League contro il Dortmund (andata il 1 maggio, ritorno il 7 maggio), lo sappiamo bene. Siamo dove volevamo essere ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Dovremo essere molto concentrati per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Twitter PSG