Luis Enrique: “Non condivido le critiche, siamo sempre competitivi. Zaïre-Emery? Può essere titolare in qualsiasi squadra”

In conferenza stampa prima della trasferta a Reims, l’allenatore del PSG Luis Enrique ha parlato delle critiche alla squadra e della convocazione del centrocampista 17enne Warren Zaïre-Emery nella Francia. Queste le sue parole:

“Non sono d’accordo con quello che viene detto. Siamo una squadra che non fa mai delle speculazioni, né in casa né in trasferta. Non dico che sia necessariamente la migliore, ma non ho intenzione di cambiarla. Non vedo perché lo stile di gioco dovrebbe cambiare. Dobbiamo giocare allo stesso modo ed è quello che abbiamo fatto. Non c’è stata una sola partita in trasferta in cui il PSG non sia stato competitivo. Possiamo essere più efficaci, possiamo fare meglio, ma l’idea non è cambiata. Zaïre-Emery convocato? Se può essere titolare per il Paris Saint-Germain, allora può esserlo per qualsiasi squadra del mondo”.

Foto: Twitter PSG