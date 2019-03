Luis Enrique non sarà in panchina nella sfida contro Malta per motivi familiari. Ramos: “Vinceremo per te”

Con un comunicato la Federazione spagnola ha informato che Luis Enrique non sarà in panchina per la sfida contro Malta. Il ct sarà assente per motivi familiari. Il secondo allenatore, Robert Moreno, guiderà la nazionale stasera contro Malta allo stadio Ta Qali. Con un tweet ha voluto esprimere la sua vicinanza il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos: “Mister, siamo molto dispiaciuti per la notizia. Speriamo che tutto vada per il meglio. Sappi che la squadra è con te fino alla morte e oggi dovrà affrontare una partita importante. Vinceremo anche per te. La famiglia è sacra, forza e coraggio. Un forte abbraccio”.

Foto: As