Luis Enrique: “Non ci importa cosa farà la Svezia, dobbiamo vincere contro la Grecia”

Luis Enrique, tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro la Grecia: “Sono ottimista, penso a vincere perché questo crea energia positiva. Non ci importa cosa farà la Svezia, dobbiamo vincere. Abbiamo sempre la stessa pressione e responsabilità. Il problema è quando non c’è la pressione; se non ci fosse non saremmo la Spagna. Io sono nato con la pressione, ce l’ho addosso da quando avevo 18 anni e sono a mio agio con essa. La Svezia? Penso solo alla Grecia, non faremo l’errore di pensare alla prossima partita. La Spagna è obbligata a vincere sempre, alla fine faremo i conti”.

FOTO: Twitter EURO 2020