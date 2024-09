Luis Enrique: “Non avrei mai allenato il PSG con Messi, Neymar e Mbappé”

Nel documentario che Movistar+ gli ha dedicato, Luis Enrique si lascia andare a una dichiarazione. Il tecnico spagnolo non avrebbe mai potuto allenare il Paris Saint-Germain del tridente Neymar, Messi e Mbappé. Questo perché Luis Enrique non si sentiva in sintonia con la politica dei trasferimenti del club transalpino, troppo incentrato sul reclutamento di troppi campioni per i suoi gusti. Nelle dichiarazioni riportate da Marca, Luis Enrique ha ammesso: “Non avrei allenato il PSG con Messi, Neymar e Mbappé”.

Foto: Instagram PSG