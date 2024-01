Luis Enrique: “Nessun rischio contro l’Orleans, farò la formazione dopo aver visto il campo”

Luis Enrique ha così parlato alla viglia della sfida contro l’Orleans, avversario del PSG nei sedicesimi della Coupe de France: “Abbiamo analizzato una squadra che gioca due categorie sotto di noi. È riuscita a superare i turni della Coupe de France anche se è in difficoltà in campionato. Sarà una sfida diversa da quella col Revel. È una gara pericolosa in quanto siamo favoriti, andremo con tutta la rosa”.

Le scelte in base allo stato del terreno di gioco: “È una situazione strana e molto particolare. Se tutte le circostanze fossero normali, sarebbe un’opportunità per fare delle rotazioni, ma a causa dello stato del terreno di gioco deciderò chi giocherà solo dopo il sopralluogo. Non correremo alcun rischio: deciderò chi giocherà e come giocheremo quando vedrò lo stato del campo. Spero che sia in buone condizioni, ma ho dei dubbi e non voglio rischi”.

Sulle condizioni di Gonçalo Ramos: “La realtà è che è dimagrito, è vero, non so di quanto. Ora sta bene, è così da settimane. Le mie decisioni sono chiare, quello che posso dire è che sta bene. Sono molto contento di Gonçalo e di Kolo Muani, spero che siano il presente e il futuro del club. Poi ci sono momenti in cui giocano di meno”.

Foto: Twitter PSG