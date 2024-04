Luis Enrique: “Nessun litigio con Mbappé. Qualcuno cerca di destabilizzare l’ambiente. Ma abbiamo lo stesso obiettivo fino a giugno”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa presentando alla vigilia la sfida di domani di Coupe de France tra la sua squadra e il Rennes. Tra i temi che ha dovuto affrontare c’è anche la discussione con Kylian Mbappe: “Quello che è curioso è che una bugia generi una notizia. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì sono nate speculazioni di ogni genere. Dopo le partite sono stanco, ho poche energie, ma vivo tutto questo con la tranquillità più totale. Faccio il mio lavoro nel migliore dei modi e sono contento di tutti i miei giocatori, compreso Kylian. Si è sempre comportato in modo spettacolare. E mi piacerebbe che la stagione finisse bene per il PSG e meravigliosamente anche per Kylian. Siamo tutti sulla stessa barca in cerca di raggiungere il porto del successo”. E alla domanda su una sua comprensione o meno dello stato d’animo di Mbappe, Luis Enrique svia il discorso: “Sei giovane, ma io ho 53 anni e tanta esperienza”.

Foto: twitter PSG