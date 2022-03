Luis Enrique: “Mondiale più complicato dell’Europeo, ma creeremo problemi a tutti”

Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro l’Albania: “L’assenza di De Gea? Ci siamo sentiti, ma prima di una partita non di calciatori non presenti tra i convocati. Mi sento super supportato tanto dal presidente quanto da Molina (direttore sportivo della Federcalcio spagnola, ndr), mi hanno inaggiato non una ma due volte, manterrò il mio impegno. Spero che la partita di domani sia la giusta occasione per festeggiare con i nostri tifosi.

Il calendario? Non importa quello che piace al sottoscritto, perché l’obiettivo deve essere mantenere buoni rapporti con i club, che possono esternare lamentele e preferenze. Bisogna proteggere al massimo il calciatore, come cerchiamo sempre di fare, seppur con metodi impegnativi. Perché non ho rinnovato? L’ho fatto per voi: non avendo contratto, qualora le cose dovessero andare male non avrete bisogno di chiedere il mio licenziamento.

I giovani? Credo che siamo riusciti a creare un gruppo con un’eccezionale base di veterani e giovani che vogliono conquistare il mondo. Non posso che dire meraviglie su questo gruppo. Dovremo essere pronti a competere con i migliori, ad ogni modo vedo margini di miglioramento. L’Europeo ci ha rafforzato molto, il Mondiale sarà più complicato ma con la personalità di questi giocatori competeremo e creeremo problemi a qualsiasi squadra“.

Foto: Twitter Nazionale spagnola