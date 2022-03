Luis Enrique: “Mi sarebbe piaciuto che l’Italia fosse al Mondiale. Rivali? Non so chi temere di più”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole contro l’Islanda, il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale: “Non sono molto entusiasta di dover viaggiare a Doha, ma vivrò qualcosa che non ho mai sperimentato e sono orgoglioso ed emozionato, non so ancora chi temere di più. Semmai mi sarebbe piaciuto che fosse presente anche l’Italia, per quello che rappresenta e per i suoi titoli di Campione del Mondo. Ma così non potrà essere”.

Sulle convocazioni: “Scegliere sarà difficile, ma è il mio lavoro, ci sono quaranta o cinquanta giocatori che possono venire. La cosa normale è che nella lista finale ci siano quelli che stanno meglio, potrebbe esserci qualche sorpresa, perché c’è ancora tempo“.

Foto: Twitter Euro2020