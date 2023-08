Luis Enrique: “Mi auguro che il club risolva la situazione con Mbappé. Verratti e Neymar? Sono questioni private”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, alla vigilia dell’esordio in campionato con il Lorient, ha parlato in conferenza stampa analizzando diversi casi spinosi che agitano le acque alla vigilia della stagione dei parigini.

Queste le sue parole: “Spero che il club e Mbappè trovino un accordo. Questa situazione è già esistita. Una soluzione positiva era stata trovata con il club prima del mio arrivo. Vi ricordo la filosofia del club, che è al di sopra di ogni altra cosa. Per quanto riguarda le mie discussioni con Neymar e Verratti, non ne parlerò. È di dominio privato. Vi invito ad essere attenti alle mie azioni. Le mie decisioni esprimeranno la mia opinione”.

