Luis Enrique: “Mercato? Abbiamo migliorato la rosa. Danilo e Skriniar faranno parte del progetto”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul calciomercato che ha visto protagonisti i parigini.

Queste le sue parole: “Abbiamo migliorato la rosa con un giocatore per reparto quest’estate e sono soddisfatto. È stato un periodo di mercato difficile per tutte le società, ma eravamo già un’ottima squadra l’anno scorso, quando ci eravamo rafforzati molto. Sono molto felice. Skriniar e Danilo? Conto su tutti i giocatori del PSG che sono sotto contratto. Ho le mie preferenze, ma Milan Skriniar e Danilo sono giocatori che ci hanno aiutato molto la scorsa stagione. Il mercato è finito, conto su tutti i giocatori che sono in rosa”.

Poi ha aggiunto: “Volevamo prendere determinati giocatori ma i prezzi sono molto alti e non aveva senso. Ho questa rosa, ora devo sviluppare questo potenziale e trarne il meglio. Fino a gennaio siamo aperti a fare altri acquisti ma ripeto, sono soddisfatto di quello che ho”.

Foto: Instagram PSG