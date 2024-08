Luis Enrique: “Mbappé? Preferisco avere 4 giocatori che segnano 12 gol a testa”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato del dopo Mbappé.

Queste le sue parole: “Come sostituire un attaccante da 40 gol a stagione Mbappé? Per esperienza so che è meglio avere quattro giocatori che segnano 12 gol a testa. È una sfida stimolante, una sfida per dimostrare che questo è uno sport di squadra. Possiamo farcela, questo è il nostro obiettivo. La corsa al titolo sarà più difficile? Non si sa mai, all’inizio abbiamo sempre l’impressione che le squadre si siano rinforzate. Non credo sia un campionato facile, anzi. L’anno scorso avevamo un livello molto alto. Spero che la mia squadra continui ad evolversi, sono molto contento della rosa che ho. Ci sono stati undici acquisti la scorsa estate, due in inverno. Il nostro obiettivo resta sempre quello di migliorare. Abbiamo già una squadra di altissima qualità. Continueremo a sviluppare il nostro progetto, siamo disposti a fare ancora qualcosa sul mercato ma, ripeto, è difficile rinforzare la nostra squadra visto il livello che abbiamo. Il leader della squadra è il club, il Psg. Come squadra vogliamo essere più solidi, in difesa e in attacco”.

Foto: twitter PSG