Luis Enrique: “Mbappé non ha ancora annunciato il suo futuro. Sono molto felice di Kolo Muani”

Alla vigilia del match di campionato contro lo Strasburgo, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Kolo Muani: “Non ho visto come ha festeggiato i gol, è una cosa personale. Sono molto felice che faccia parte della squadra, ha la capacità di giocare da centravanti o da esterno. Ha un atteggiamento perfetto. Non mi interessa se i giocatori festeggiano o meno i gol. Mbappé ha annunciato la sua scelta sul suo futuro? No! Danilo Pereira? È uno stile di giocatore che conosco bene. Lui è professionale. E’ una persona preziosa. Ha la capacità di giocare sempre al massimo livello. È fantastico avere un giocatore come lui”.

Foto: Twitter PSG