Luis Enrique: “Mbappé? Non ci interessa chi abbiamo di fronte, vogliamo vincere”

Durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Nations League, Spagna-Francia, Luis Enrique ha espresso tutta la sua determinazione:

“Mbappé? A noi non interessa chi abbiamo di fronte, noi difendiamo con tutta la squadra. Cercheremo di piazzarci al meglio, cercheremo di parlare tra di noi per giocare al meglio. Siamo in finale, vogliamo essere la squadra da battere. Abbiamo l’obiettivo di vincerla”.

Foto: Twitter Mbappé