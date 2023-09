Luis Enrique: “Mbappé è recuperato. Ha svolto l’allenamento in gruppo senza alcun problema”

Kylian Mbappé sarà a disposizione del Paris Saint-Germain in vista della sfida di domani contro il Clermont. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ne ha così parlato: “Kylian si è allenato con il gruppo, ha fatto tutto l’allenamento, senza alcun problema. È perfettamente disponibile. Ha ricevuto cure tutta la settimana, è in perfette condizioni”.

Foto: Twitter PSG