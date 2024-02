Luis Enrique: “Mbappé ci sarà. La Real Sociedad è una squadra top”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League di domani contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Penso che siano pochissimi i giocatori che non credono di avere un’opzione per giocare. Tutti sono convinti di poter essere titolari. Questo è il mio obiettivo, che tutti possono essere convinti di essere in grado di aiutare la squadra. È un handicap dover scegliere, ma è una dinamica positiva”.

Mbappe giocherà dall’inizio? “Credo che quando una squadra ha un giocatore del calibro di Kylian, l’unica cosa che devi capire è che più gioca, meglio è per la squadra. Avrebbe potuto giocare quattro giorni fa, ma il rischio non ne valeva la pena”.

Siete favoriti? “Le percentuali piacciono molto, il problema è che non esistono. Certo è che siamo in un processo di apprendimento e ci sentiamo pronti. Abbiamo creato un clima con i tifosi. Sono due diverse competizioni la Champions e la Ligue 1, dovremo essere migliori dell’avversario in due partite. Non dimentichiamo che la Real Sociedad è una delle squadre che ha subito meno gol, è un avversario che non concede, aggressivo. Sono una delle migliori squadre della competizione. Hanno un livello altissimo, questo è evidente. Non importa che dichiaro che siamo favoriti, bisognerà dimostrarlo”.

Foto: twitter PSG