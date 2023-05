Luis Enrique lontano da Napoli. De Laurentiis conferma: “Vuole la Premier”

Luis Enrique e il Napoli: stamattina vi abbiamo anticipato i forti dubbi ad accettare la panchina dei campani, dubbi di vari tipo e necessità di stare alla finestra. A confermarlo proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha risposto ai microfoni della Rai riguardo l’interesse per lo spagnolo: “Vuole andare in Premier League, purtroppo competiamo con campionati più attraenti del nostro. Posso solo dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo non posso fare”. Continua quindi la ricerca per il nuovo allenatore dei campioni d’Italia dopo l’addio di Luciano Spalletti: “Stiamo valutando allenatori che rimangano con il 4-3-3 così da poter confermare la maggior parte dei nostri giocatori straordinari. Ho valutato una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo”.

Foto: Twitter Napoli