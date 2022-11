Luis Enrique: “L’obiettivo è vincere il Mondiale. Ma con noi, ci sono altri 6-7 pretendenti. E solo 2 arriveranno in finale”

Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Costa Rica.

Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo è andare in finale, e se possibile vincere il Mondiale. Se possiamo giocare sette partite, perché dovremmo accontentarci di cinque? È il nostro obiettivo, ma è quello di tutte le selezioni presenti. Ci sono almeno 6-7 pretendenti. Bisogna avere fede. Sarà difficile, ma l’obiettivo è giocare sette partite. Dobbiamo andare per gradi. La partita importante è la prima, contro il Costa Rica, dobbiamo cercare di partire bene”.