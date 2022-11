Luis Enrique: “Le favorite per la vittoria del Mondiale? Ovvio, Francia e Brasile”

Durante l’appuntamento giornaliero sul suo canale Twitch, il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato anche delle favorite per la vittoria finale della Coppa del Mondo: “Le favorite sono ovviamente Francia e Brasile. Hanno vinto le prime due partite ed è così. Però non abbiamo paura di nessuno, abbiamo giocato di recente contro la Francia e punteremmo a batterli. Noi intendiamo fare i punti che servano per passare il girone, intanto”.

Foto: Instagram Luis Enrique