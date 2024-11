Luis Enrique: “L’Atlético ha avuto fortuna, non sarei stato lì nemmeno la metà di Simeone”

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atlético Madrid.

“Le sensazioni? Ottimismo e fiducia per affrontare la partita, con il chiaro obiettivo di conquistare i tre punti. Non ho dubbi che domani l’Atletico darà il meglio, vedremo la versione più competitiva, la versione più forte. Noi saremo altrettanto competitivi”.

E stato vicino a diventare l’allenatore dell’Atletico in passato?: “Era vero, ma avevo già dato la mia parola a un altro club e non era il caso di venir meno alla mia parola. La verità è che l’Atlético è stato molto fortunato a trovare Simeone, perché se fossi andato via non sarei rimasto lì per metà degli anni, non ho quell’energia. L’Atlético ha trovato nel Cholo il miglior allenatore che potesse avere e lo ha dimostrato con la sua carriera e con tutti i titoli che ha vinto nel corso degli anni. Che fortuna per i tifosi dell’Atlético”.

Su Griezmann : “Griezmann è francese, ma è in Spagna da così tanti anni che possiamo dire che ha la doppia nazionalità. È un giocatore offensivo, che si muove, che sa adattarsi come seconda punta. È un giocatore molto versatile, molto completo, con qualità al servizio della squadra e con ottimi numeri in termini di qualità, di gol e assist ed è un giocatore molto completo. È vitale per l’Atlético Madrid e domani dovremo fare attenzione”.

Safonov o Donnarumma: “Domani lo scoprirete. Domattina, dopo un cappuccino, deciderò. L’unico obiettivo è che tutti e tre i portieri siano preparati. Domani qualcuno si sveglia con la febbre e non può giocare, cosa facciamo? Preghiamo, ridiamo? Domani decideremo”.

Foto: Instagram PSG