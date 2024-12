Luis Enrique: “La stagione è buona. Non commenterò bugie e speculazioni”

Non un bel periodo per il PSG di Luis Enrique, almeno dal punto di vista dei risultati in Champions League, in cui ad oggi è addirittura fuori dalla zona play-off. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Auxerre, il tecnico spagnolo ha risposto con nervosismo alle critiche.

“È curioso davvero. Lo spogliatoio è magnifico, è eccezionale. C’è un livello personale e umano davvero al top. Ho sempre elogiato la squadra e i giocatori, non risponderò alle voci o alle bugie che possono essere messe in giro perché non credo che spetti a me giustificare e non giocherò. La squadra è davvero magnifica e io non nulla da aggiungere su questo argomento. Sono nel calcio già da più di 30 anni e non sprecherò le mie energie per commentare quello che dice la stampa. Non è la mia battaglia. La mia battaglia è aiutare la squadra e rappresentare il mio club. Difficilmente mi sentirete dire cose cattive su un giocatore in pubblico. Lo faccio nello spogliatoio perché è lì che devo farlo, faccio il mio lavoro nel miglior modo possibile. Ma non entrerò in speculazioni su bugie e voci false. Non so a chi importerà di tutte queste voci. Per me è triste perché è tutto falso, ci sono cose che vendono e me ne rendo conto. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e mi sto concentrando sulle cose che posso controllare. Il bilancio? La stagione resta molto buona. Abbiamo commesso degli errori in termini di prestazioni in Champions League ma è una buona stagione. I nostri problemi sono positivi perché possiamo superarli. Questi risultati non corrispondono a quello che ho visto sul campo. In Champions abbiamo ancora tre partite da giocare e Dipendiamo ancora da noi stessi. Nella Coupe de France giocheremo a Lens”.

Foto: Instagram PSG