Luis Enrique: “Kvara? E’ perfetto per il nostro modo di giocare”

Conferenza stampa in casa PSG con Luis Enrique, allenatore dei francesi, che ha parlato dando il benvenuto all’acquisto Khvicha Kvaratskhelia: “In linea di principio, credo che tutti conosciamo Kvara. Penso che sia un giocatore che ha dimostrato il suo livello sia al Napoli che in nazionale. Si adatta perfettamente alla nostra idea di gioco. Può giocare negli 1 contro 1, all’interno, come numero 9. Risponde all’idea di versatilità, ha la capacità di creare superiorità numerica. Si adatta al nostro sistema. Ha anche una grande capacità di difendere. Sulla carta, si adatta alla nostra idea di calcio”.

Foto: sito PSG