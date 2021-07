Luis Enrique: “In finale tiferò per l’Italia perché è impossibile non amarla”

Luis Enrique, CT della Spagna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l’Italia di Mancini, augurando buona fortuna alla compagine italiana per la finale.

Queste le sue parole: “Sono felice per quello che ho visto, è stata una partita di alto livello tra due squadre fortissime con un’intensità incredibile: uno spettacolo per i tifosi e una delle migliori partite di questo torneo. Vorrei fare i complimenti all’Italia, augurandole di vincere questo Europeo. Non ho nessun rimpianto, ognuno fa il suo mestiere e cerca di fare quello che può. L’assenza di riferimenti offensivi? Ho visto Chiellini e Bonucci contro Lukaku e ho provato a puntare di più sul centrocampo, eludendo così il pressing dell’Italia”.

Infine la chiosa sulla finale:

“Per chi tiferò in finale? L’Italia, perché è impossibile non amarla!”

Foto: Twitter Euro2020