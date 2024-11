Luis Enrique: “Il ritorno di Goncalo Ramos è importante. Skriniar? Vi spiego…”

Luis Enrique , allenatore del PSG, ha affrontato diversi temi di attualità in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Tolosa.

Queste le sue parole: “Il ritorno di Goncalo Ramos? È nella fase finale del recupero. Quando tornerà? Non lo so: sta bene, si allena con gli stessi ritmi degli altri. Ora dobbiamo solo mettere a punto la macchina in modo che possa partecipare se ci saranno le condizioni necessarie. Il suo ritorno è importante”.

Carico fisico: “Questa giornata, dopo la sosta internazionale, è sempre speciale. Non dobbiamo guardare solo alla partita di domani, ma anche a quanti minuti hanno avuto i giocatori in Nazionale. Poi, sulla base di queste informazioni, prenderemo le decisioni appropriate per la partita col Tolosa, che è la priorità”.

Il recupero di Dembélé: “Non c’è stato nulla di grave, in linea di principio è normale che ci siano situazioni di questo tipo durante tutta la stagione. Spero che sarà disponibile per le prossime partite”.

Achraf Hakimi miglior terzino “Non lo so. Hakimi, a livello professionale, è ancora al livello di quello che ho trovato quando sono arrivato qui, un livello molto alto. Penso che si adatti perfettamente alle nostre caratteristiche. Aveva avuto stagioni molto buone, ora è migliorato in termini di personalità ed è importante anche nella sua selezione. È un leader, non solo a parole ma sul campo”.

L’arrivo della Red Bull al Paris FC: “Lo trovo affascinante. Con un rivale nelle vicinanze, crescerà tutto ciò che riguarda la promozione dello sport e l’incentivazione di questo tipo di investimenti. Mi rende felice”.

La versatilità di Kang-in Lee: “Fin dall’inizio vi ho detto che ci sono tanti giocatori che possono giocare in tanti ruoli. E in questo progetto spero di avere una concorrenza bestiale. Ma stiamo andando in quella direzione”.

Nuno Mendes indisponibile: “Giocherà contro il Bayern? Non lo so”.

La mancanza di minuti di Skriniar: “Questo è il processo normale in una squadra. Quando non giochi sei infelice. Se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, posso cambiare la loro situazione”.

Foto: Instagram PSG