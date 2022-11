Luis Enrique: “Il Mondiale mi annoia”

Luis Enrique, oramai streamer fisso su Twitch, ha dichiarato che il Mondiale di quest’anno lo sta annoiando abbastanza: “Siamo arrivati ad un punto in cui non ci troviamo più, la prima cosa che dovremmo insegnare agli allenatori è che si tratta di uno spettacolo, uno show. Se ci sono 50mila o 100mila spettatori allo stadio, dobbiamo essere consapevoli che ce ne sono altri milioni a casa. È come assistere a uno spettacolo noioso. Il problema è che le esigenze dell’allenatore obbligano tutti a giocare in difesa. Si vede nei Mondiali che attaccano solo quando sei sotto nel risultato. Io vedo le cose diversamente, credo sia uno spettacolo e bisogna provarci per mostrare alla gente che vuoi giocare per i tifosi”.

