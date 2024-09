Luis Enrique: “Il figlio di Donnarumma è un parigino in più. Caso Mbappé? Non ho niente da dire”

Intervenuto in Conferenza Stampa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha risposto in modo evasivo ad una domanda riguardante la disputa legale che il club parigino sta attraversando con Kylian Mbappé. “Non ho niente da dire su questo argomento” ha detto il tecnico, a cui era stato anche chiesto se avrebbe testimoniato in tribunale. Lo spagnolo ha poi virato su una nota un po’ più lieta, ovvero la nascita di Leo, il figlio di Donnarumma: “La grande novità è la nascita di Leo. Un parigino in più! Oggi gli abbiamo dato la possibilità di godersi il momento. Se domani sarà titolare? Preferirei dire prima ai miei giocatori chi inizierà domani e chi partirà dalla panchina”. Ultimo tema trattato dall’allenatore è riguardante le prestazioni del talento Barcola: “Non lo proteggeremmo se non ci fossero i giornalisti. Ma ricordiamo che dopo il Newcastle, la partita casalinga, dissero che era un giocatore che non aveva il livello della Champions League. Invece ora è il miglior giocatore del mondo! Ma no, è ancora Bradley Barcola. Per lui, come tutti i giocatori, ci saranno alti e bassi durante la stagione. La stampa vuole sempre vedere tutto in bianco o in nero, ma la vita è fatta di sfumature”.

Foto: Instagram PSG