Luis Enrique: “Il Barcellona? Per me sarà difficile dal punto di vista emotivo, ma allo stesso tempo è stimolante”

Super sfida in Champions League tra Barcellona e PSG. Ai canali ufficiali del club parigino, ha parlato Luis Enrique, che ovviamente vivrà una gara speciale, per via del suo passato, sia da allenatore che da calciatore con i catalani.

Queste le sue parole: “Giocare contro il Barcellona per me è difficile dal punto di vista emotivo, ma allo stesso tempo è stimolante. Voglio fare un buon lavoro. Voglio che la mia squadra vinca la partita. Voglio dimostrare a loro e a me stesso che come professionista sono ai massimi livelli. E questo significa battere il Barça. Per ferirli dovremo dare la versione migliore di noi stessi. Il Barcellona è un club di altissimo livello. È una buona squadra. Sarà molto difficile, ma penso che anche noi siamo a un livello molto alto. Siamo in un buon periodo e sono convinto che possiamo eliminarli”.

Foto: twitter PSG