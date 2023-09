Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Nizza.

Queste le sue parole: “Ho una rosa equilibrata, tante opzioni e per di più ottime. Mbappé? Lo valuteremo domani, questa settimana ha sofferto, vedremo se sarà pronto per la partita, ma penso di sì. Kolo Muani? Gioca molto bene come esterno, così come Asensio e Barcola”.

Foto: Instagram Luis Enrique