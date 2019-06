Luis Enrique: “Ho dovuto lasciare la Nazionale. Grazie di cuore a tutti”

Dopo l’annuncio dell’addio alla Nazionale spagnola per motivi di natura personale, Luis Enrique ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto nel corso di questo difficile periodo. Questo, di seguito, il contenuto del comunicato da lui diramato: “Poiché i motivi che mi hanno impedito di esercitare normalmente le mie mansioni di allenatore dallo scorso marzo persistono ancora oggi, ho deciso di lasciare la mia posizione. Tutti i miei ringraziamenti vanno ai responsabili della Federazione per la fiducia dimostrata. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori per la loro professionalità. Senza dimenticare i media, per la loro discrezione e per il rispetto mostrato per la situazione. Grazie dal cuore, Luis Enrique”.

Foto: twitter Nazionale spagnola