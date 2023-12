Luis Enrique: “Hakimi non si è allenato per motivi personali, ma domani sarà convocato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSG Luis Enrique ha risposto ad una precisa domanda su Achraf Hakimi: “Non si è allenato per motivi personali, ma sta facendo molto bene e domani verrà convocato per la partita. Su altre questioni, non commento”.

Le questioni sarebbero riconducibili, secondo quanto riferito dalla stampa francese, al fatto che Hakimi sarebbe stato ascoltato in tribunale in merito alla vicenda dello stupro ai danni della ragazza ventiquattrenne che lo ha accusato.

Foto: Twitter PSG