Luis Enrique: “Girone difficile ed equilibrato. Il nostro pubblico deve spingerci”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Newcastle, nel girone del Milan.

Queste le sue parole: “Siamo in un girone difficile ed equilibrato, la partita di domani è fondamentale, perché il girone si potrà decidere dopo la quinta giornata. Le cose potrebbero risolversi anche nell’ultima giornata, ma so che la mia squadra è pronta per domani e che possiamo fare grandi cose.”

I tifosi? “Il Parco dei Principi ci trascinerà, mi aspetto una bella atmosfera. Abbiamo davvero bisogno di loro. Abbiamo bisogno di un pubblico più carico ed emozionato del solito e vivremo questa partita come una finale. A questo livello, le partite casalinghe sono fondamentali. I nostri tifosi sono una risorsa speciale per noi e ci aspettiamo un incredibile supporto. Quanto più forte è il legame tra giocatori e tifosi, tanto più facili saranno le cose, soprattutto in Champions”.

Come valuta questa primo periodo sulla panchina del PSG? “La squadra non è ancora come vorrei che fosse, ma stiamo ancora imparando. Possiamo ancora ottenere di più dai giocatori e andare ancora oltre, ma quello che vedo già mi piace. Ci sono tante cose soddisfacenti, ma abbiamo ancora molto margine di miglioramento. C’è molto su cui lavorare, come l’intesa tra i giocatori, quindi abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.

Foto: twitter PSG