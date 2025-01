Luis Enrique: “Giocare per il pareggio? Non sono qui per speculare”

“Giocherete o meno per il pareggio?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda, rispondendo così alla domanda: “L’esperienza mi dice che quando il risultato dipende da qualcosa che è esterno a ciò che succede sul campo, l’ambizione e l’impegno messi in campo non sono gli stessi. Quindi non sono qui per questo, non voglio speculare, ma cercheremo di vincere questa partita. E cercheremo di migliorare il numero di punti che abbiamo, così da migliorare la nostra posizione in classifica”.

Foto: Instagram PSG