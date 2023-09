Luis Enrique: “Giocare insieme è la parte più difficile. Abbiamo meritato la vittoria”

Torna al successo casalingo il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che ieri in serata ha battuto il Marsiglia per 4-0. Queste le parole di Luis Enrique al termine del match: “Siamo andati bene dall’inizio della gara, abbiamo giocato con tanta intensità. Abbiamo dominato la gara, mettendo in campo due ritmi diversi: uno più basso quando avevamo la palla, alto invece quando non eravamo in possesso del pallone. I giocatori devono stare concentrati e giocare insieme, è la parte più difficile. Abbiamo meritato questa vittoria“.

Foto: Instagram PSG