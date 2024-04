Luis Enrique: “Finale di stagione motivante. L’anno prossimo saremo ancora più forti”

Il PSG potrebbe laurearsi campione di Francia domani, in caso di vittoria contro il Le Havre. Il tecnico dei parigini Luis Enrique, intevenuto oggi in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando anche della rosa che avrà a disposizione nella prossima stagione:

“Avevamo una nuova rosa, con tanti giocatori a inizio anno. La costruzione continua, sono convinto che l’anno prossimo saremo migliori, questo è il messaggio che voglio mandare ai miei giocatori”.

È felice per il momento che state vivendo? “Siamo arrivati ​​a fine stagione in circostanze molto positive. Non avevo mai pensato a uno scenario così positivo. È un momento splendido, con tutti i giocatori a disposizione tranne Kimpembe e Sergio Rico. Tutti i giocatori hanno la possibilità di giocare, ognuno di loro ha molte ambizioni. Questo finale di stagione è molto motivante. Dembelé? Gli attaccanti di altissimo livello stanno vivendo ottimi momenti. Ousmane aveva segnato solo un gol prima del Barcellona, ​​ma ha fornito 10 assist e ha fatto tanto la differenza per noi. Sta vivendo il suo momento migliore nel rapporto con il gol e questo è dovuto alla calma. Segna tanto anche in allenamento, è questione di calma”.

Cambierà qualcosa? “Ogni partita del PSG in questa stagione ha rappresentato un’opportunità per i giocatori. Perché cambiare? Il Le Havre è una squadra che ha bisogno di punti e non ci saranno spazi. Se vinciamo, saremo campioni. In casa è un ambiente perfetto per godersi la partita”.

Foto: Instagram PSG