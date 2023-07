Luis Enrique dopo il pareggio con l’Al Nassr: “Sono soddisfatto, ci è mancato solo il gol”

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Le Havre, il Paris Saint-Germain non è andato oltre il pareggio con l’Al Nassr. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club parigino, Luis Enrique ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “È stata una partita in condizioni particolari, c’era molta umidità. Per i giocatori è difficile prendere il ritmo ed entrare in partita, ma la squadra mi è piaciuta”.

“Questo tipo di partite servono per guadagnare condizione fisica e migliorarci un po’ tatticamente”, ha continuato Luis Enrique. “Ci è mancato solo il gol per fare la differenza. È importante creare sinergia, ma siamo ancora in un periodo di prova. Ho visto alcune cose interessanti in termini di posizionamento, pressing, ritmo; ci sono cose da migliorare ovviamente, ma sono tutto sommato soddisfatto”.

Foto: Instagram PSG