Luis Enrique: “Donnarumma? Amore e odio, fa parte del calcio. Deve stare sereno e contentrato. Vogliamo fare la partita”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan a San Siro.

Queste le sue parole: “Sono sempre ottimista, come tutti gli allenatori. Lo sono per la partita contro un avversario molto difficile, in uno stadio storico e attraente. Noi abbiamo un obiettivo e vogliamo portare a casa il risultato”.

Sei soddisfatto? “Abbiamo fatto tante cose buone, ma ci sono tante cose da migliorare. Ho visto disponibilità, ho visto progressi evidenti”.

Com’è Zaire Emery? “Zaire-Emery è un diamante, ma più che le sue qualità è importante che sia intelligente a giocare con i suoi compagni e a posizionarsi in base a loro. Io non gli insegnato nulla su questo, sapeva già tutto. E poi è molto umile, ha una famiglia di grandi valori”.

È preoccupato per l’accoglienza a Donnarumma? “È normale nel calcio. Donnarumma ha già giocato qui con l’Italia. Fa parte del calcio questo tipo di episodi. Lui deve stare concentrato, altri giocatori hanno vissuto la stessa cosa. E’ un rapporto di amore e odio. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà”.

Il Milan ha Theo e Leao… “Prestiamo attenzione speciale all’avversario e ai suoi giocatori più determinanti, ma il nostro obiettivo è fare la nostra partita così che è l’avversario a doversi adattare a noi. Noi dobbiamo subito recuperare palla”.

