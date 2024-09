Luis Enrique: “Dembélé? Nessun litigio. C’è un problema di impegno del calciatore”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato del caso Dembélé, fuori dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Arsenal: “Se qualcuno non rispetta gli obblighi verso la squadra e non è pronto… Ritengo che questa settimana sia importante, che questa partita sia importante e voglio che i miei giocatori siano presenti nella migliore condizione possibile. Voglio il meglio per la mia squadra.

Poi ha proseguito: “Pensate davvero che sia facile creare una squadra premendo un pulsante? No, ci sono circostanze difficili, decisioni difficili da prendere ma sono sicuro al 100% delle mie scelte, che non sono irreversibili. Ho firmato per questo club per creare una squadra con un’identità, che giochi a calcio. Sono stato ingaggiato per vincere titoli e vincere la Champions League? No, sono stato preso per fare del mio meglio e sento di avere il sostegno della dirigenza, del direttore sportivo e del presidente. Sono qui per creare una squadra. Non voglio fare di questa vicenda una telenovela, non c’è stato nessun litigio, è completamente falso. C’è un problema di impegno del giocatore nei confronti della squadra, ma non c’è un problema tra giocatore e allenatore”.

Foto: Instagram PSG