Luis Enrique crede nel triplete: “Possiamo vincere tutto”

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha presentato, in conferenza stampa, il prossimo match che attende i parigini in campionato, contro l’Olympique Lione, soffermandosi anche sull’obiettivo triplete, ancora possibile per il club transalpino. Queste le sue parole:

“Si avvicina l’ultimo mese e mezzo di competizione. Vogliamo raggiungere tutti i nostri obiettivi, lavoriamo con grande entusiasmo e con molta serietà. L’obiettivo è quello di sempre, vincere la Ligue 1 prima o poi, rappresentare al meglio il proprio club e continuare ad essere una squadra competitiva. Abbiamo la finale di Coppa, la semifinale di Champions League, giocheremo tante partite. Possiamo però chiudere i giochi in 2-3 partite. Penso che una delle funzioni che ho come allenatore sia quella di migliorare la squadra. E poi gestisci ogni giocatore individualmente. Il merito è sempre dei giocatori, che devono accettare ciò che il loro allenatore dice per il bene del singolo e del gruppo. Penso che siamo cresciuti durante tutta la stagione, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Il triplete? Credo che chiaramente a questo tavolo, il giorno della mia presentazione, si sia parlato di voler essere in grado di competere in tutte le competizioni. A un mese e mezzo dalla fine della stagione siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. Questo era l’obiettivo e lo stiamo ottenendo. È evidente che abbiamo la possibilità di vincerle tutte”.

Foto: Instagram PSG