Luis Enrique: “Contento per l’atteggiamento e la mentalità”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato dopo il pareggio in Ligue 1 contro il Reims.

Queste le sue parole: “Abbiamo dominato l’inizio della partita, il Reims era bloccato nella propria metà campo. Ma hanno segnato al primo contropiede con un po’ di fortuna. Questo ha rafforzato la loro idea di difesa e – ha proseguito l’ex tecnico della Roma – abbiamo avuto occasioni per pareggiare, ma i palloni non sono entrati in rete. Nel secondo ce l’abbiamo fatta e penso che meritassimo almeno il pareggio. Penso che avremmo potuto vincere viste le tante occasioni, ma questo è il calcio. E avremmo potuto perdere con la loro ultima mossa – ha concluso – Sono molto contento dell’atteggiamento e della mentalità della squadra. Oggi era ovvio che avevamo bisogno di giocatori con un livello fisico più fresco, perché giocheremo ogni tre giorni e dobbiamo recuperare. La partita non è finita come volevamo, penso che sia molto difficile vincere qui e dobbiamo continuare a lavorare”.

Foto: twitter PSG