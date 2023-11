Luis Enrique consola Mbappé: “Stia tranquillo, vincerà tanti Palloni d’Oro”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato del Pallone d’Oro a Messi, parlando anche di Mbappè nel corso della conferenza stampa odierna.

Queste le sue parole: “Ovviamente per vincere il Pallone d’Oro, oltre alle prestazioni individuali che per Kylian sono ai massimi livelli, bisogna vincere trofei di club e nazionali. Cerchiamo di vincere il più possibile al PSG, ma è ovvio che non ho dubbi su un giocatore del livello di Kylian, quando ha successo anche in Nazionale. E sono sicuro che vincerà tanti Palloni d’Oro. Non ho dubbi su questo, stia tranquillo. Se può arrivare ai numeri di Messi? Otto sono davvero tanti, ma dipende, è ancora giovanissimo”.

