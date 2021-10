Luis Enrique: “Conosco il calcio molto meglio di voi”

Conferenza stampa di Luis Enrique alla vigilia della gara di Nations League tra Spagna e Italia.

Queste le parole del CT con la polemica con i giornalisti spagnoli sulle scelte: “Un attaccante di ruolo non convocato è un problema? No, sinceramente. Non vi guardo, non vi ascolto e non mi interessa molto ciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione. Non leggo i giornali perché credo di conoscere il calcio molto meglio di voi e ho più informazioni rispetto a voi. So come voglio far giocare la squadra, non leggo i giornali da tanti anni perché ciò che scrivete non mi interessa”.

Foto: Twitter federazione spagnola