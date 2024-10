Luis Enrique: “Con De Zerbi abbiamo in comune la voglia di attaccare”

Domani si giocherà Marsiglia-PSG, un incontro speciale tra due squadre in grande forma. Dopo un breve periodo di difficoltà, domenica scorsa l’OM ha messo le cose in chiaro superando il Montpellier (0-5). Una manifestazione di forza che ha dato fiducia agli uomini di De Zerbi, che si avvicineranno quindi a questo incontro con spirito e sicuri delle proprie qualità. Ma è in forma anche il PSG, che conduce la classifica di Ligue 1 a pari punti col Monaco. In conferenza stampa è intervenuto Luis Enrique, tecnico dei parigini.

Su De Zerbi: “Mi sento elogiato da professionisti del calcio. Per me De Zerbi è un allenatore entusiasmante che ho seguito al Brighton. La sua squadra non fa calcoli, ha una pressione molto alta. Riesce a coinvolgere i suoi giocatori. È un allenatore a cui piace attaccare, abbiamo questo in comune”.

Su Vitinha in panchina contro il PSV: “Quando un allenatore decide qualcosa, non si basa mai su un capriccio. C’è un piano. Ci sono molte cose che vedo e che voi non vedete. Al centro ho 5 giocatori di altissimo livello. Tutti loro possono essere titolari”.

Sulla preparazione del match: “Le partite ad alta tensione sono quasi le più facili. La motivazione non manca. Bisogna fare attenzione a non essere troppo motivati. Ne tengo conto. È necessario avere il 100% di motivazione, ma non il 105%. Non bisogna farsi dominare dalle emozioni”.

Foto: Instagram PSG