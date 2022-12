Luis Enrique: “Complimenti al Marocco. Futuro? Ora non mi va di parlarne, voglio solo tornare a casa. Dopo Natale vedremo”

Luis Enrique, allenatore della Spagna, ha commentato in conferenza stampa la bruciante eliminazione ai calci di rigore contro il Marocco.

Queste le sue parole: “Noi siamo la Spagna e la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il Marocco. Sono stati migliori di noi nella lotteria dei rigori. Il calcio è uno sport meraviglioso, però poco chiaro visto che una squadra può vincere senza attaccare. Abbiamo dominato completamente, però i rigori ci sono stati fatali. Sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, gli faccio i complimenti, come li faccio agli avversari. Ho scelto i primi tre tiratori, gli altri li hanno decisi loro. Bounou è un portiere spettacolare e oggi è stato superbo. Abbiamo dato il 100% e dovremo aspettare un’altra opportunità. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, ci abbiamo provato”.

Dimissioni? “Questo non è il momento di parlare del futuro. Ora voglio solo andare a casa e vedere i miei cari. La prossima settimana o dopo Natale parleremo del futuro, devo assimilare questa sconfitta”.

Foto: twitter Spagna