Luis Enrique: “Champions? Sono fiducioso. La posizione in classifica è totalmente immeritata”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint–Germain, Luis Enrique, ha così parlato della posizione in Champions del club parigino: “Sono sempre fiducioso. La posizione in Champions è totalmente immeritata. Meritiamo di avere, almeno, nove punti. Ma non mi nascondo dietro a questo. Dobbiamo migliorare l’efficacia. Non sono negativo in nessun caso. Quello che ho visto a Monaco mi è piaciuto. Ripeto, tutte le cose da migliorare ci sono, ma in nessun caso sono pessimista. Sono molto ottimista”.

Foto: Instagram PSG