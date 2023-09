Luis Enrique: “Champions? Devi avere speranza e ambizione, ma l’ossessione non funziona mai”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Champions League: “Non è mai un buon segno essere ossessionati da qualcosa, che sia nel calcio che nella vita. Devi avere speranza, ambizione, ma l’ossessione non funziona mai. Abbiamo tanta speranza, abbiamo tanta voglia di giocare e vogliamo dare gioia ai tifosi”.

Poi hai proseguito: “Dobbiamo aspettare e vedere come inizierà la competizione. Il calcio è uno sport meraviglioso, perché tutti i risultati sono possibili. Come club siamo convinti e molto motivati, giochiamo tutte le competizioni per arrivare il più lontano possibile. Siamo ambiziosi, l’unico obiettivo che è necessario avere è giocare per vincere. Per vincere la Champions League serve una grande squadra. Tutti i giocatori devono essere pronti a giocare, per entrare in campo bisogna essere uniti alla squadra, umili. Bisogna avere voglia di vincere ed essere al servizio della squadra”.

Infine: “In termini di risultati, non siamo partiti bene. Ma ogni volta che ho allenato da qualche parte, c’è sempre stata la stessa cosa. Ci sono molte nozioni da digerire per i miei giocatori e oggi sono molto ricettivi. C’è questa voglia di fare bene, sono contentissimo dei miei giocatori. E i tifosi sono incredibili, il loro supporto è incrollabile, ed è ciò di cui abbiamo bisogno. Il processo richiede tempo, ma a me interessa solo il mio lavoro, voglio che i miei giocatori capiscano come voglio che giochino. Voglio anche avere risultati il ​​più rapidamente possibile, ma ci vuole tempo”.

