Luis Enrique cambia idea su Mbappé: “E’ un fuoriclasse, ha completa libertà”

Nei giorni scorsi c’erano state delle frizioni tra Luis Enrique, allenatore del PSG e Kylian Mbappè, per via di alcune dichiarazioni del tecnico spagnolo sull’attaccante, definito un giocatore come tutti gli altri e che non aveva privilegi.

Dopo alcuni giorni, lo spagnolo, tramite Footmercato, cambia idea sull’asso transaalpino: “Non ho bisogno di convincere nessuno a rimanere a Parigi. Ora Kilian Mbappe ha la stessa libertà in campo di quando sono venuto. È il nostro miglior giocatore e ci dà dai 25 gol ai 50 gol a stagione. Non gioca nella posizione di centravanti, ma ha completa libertà e può muoversi dal centro a sinistra o a destra. E a seconda di quello che fa, la squadra deve adattarsi”.

Foto: twitter PSG