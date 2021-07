Su Bonucci e Chiellini “Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l’undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. E’ chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale”.

Su Laporte “E’ stato convocabile, ha iniziato a mettere in mostra tutte le sue qualità. E’ un ottimo difensore dal punto di vista offensivo e difensivo. I nostri difensori devono essere calmi per costruire da dietro, per trovare il centrocampista libero. Ma lui è bravo di testa, è forte fisicamente, sa usare i due piedi, è veloce, gioca in avanti, in copertura. E’ un ottimo difensore e siamo contentissimi che Aymeric abbia deciso di rappresentare la Spagna”.

Sulla sua avventura italiana “Dieci anni fa eravamo più giovani ma cercavo di fare calcio propositivo allora e ora altrettanto, è la mia identità. Se domani vinciamo sarà una grande cosa per noi ma se dovesse farlo l’Italia, in modo giusto, tiferò per l’Italia in finale”.